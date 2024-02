Alberto, giornalista intervenuto negli studi Rai, ha analizzato il lavoro svolto da Massimilianoalla. Secondo Rimedio, il dilemma di Allegri non risiede tanto nel numero di vittorie ottenute, ma piuttosto nella sua capacità di adattarsi all'evoluzione del calcio moderno. Rimedio sottolinea che alcuni allenatori rischiano di restare ancorati a metodologie superate, mentre il contesto calcistico attuale richiede un costante aggiornamento e una visione innovativa. Questo commento mette in luce l'importanza per gli allenatori di rimanere flessibili e aperti al cambiamento per avere successo nel panorama calcistico contemporaneo."Il problema di Allegri non è che abbia vinto o meno, ma certi allenatori non si e evolvono e il calcio moderno è molto differente rispetto a quello del passato".