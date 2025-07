Getty Images

Che squadra tifa Sinner?

Jannik Sinner entra ancora di più nella storia del tennis e dello sport italiano vincendo il torneo di Wimbledon, il più prestigioso che ci sia. Per il tennista italiano si tratta del quarto titolo dello Slam e ci è riuscito superando in finale il rivale e amico Carlos Alcaraz. Sinner, nonostante la giovane età, si può già considerare il più grande tennista italiano nella storia.Sono arrivati tanti complimenti ovviamente dal mondo dello sport italiano e non solo, tra cui quelli della Juventus, che si è congratulata con Sinner dopo il successo ottenuto. QUI il messaggio.

Ma che squadra di calcio tifa Sinner? Il tennista italiano ha sempre ammesso la sua simpatia per il Milan, andando più volte a San Siro per vedere i rossoneri. Una passione che arriva da lontano, fin da quando era bambino.