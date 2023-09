Alla ripartenza del campionato dopo la sosta per le gare delle Nazionali, la Juventus ottiene una brillante vittoria contro la Lazio di Sarri, mai davvero in partita, per tre reti a uno.Decisivo per il successo finale un grande Dusan Vlahovic che realizza una doppietta (clamorosamente di destro) e regala tre punti fondamentali alla Vecchia Signora che addirittura per qualche ora hanno riportato la compagine bianconera in vetta alla classifica, cosa che non accadeva proprio dai tempi dell’ultimo scudetto vinto con l’ex Maurizio Sarri seduto in panchina.Al resto ci ha pensato Federico Chiesa, autore ancora una volta di una prestazione brillante. Il brutto infortunio ormai è davvero un lontano ricordo.Nonostante la voglia di vendetta di Sarri si è vista una Lazio in grande difficoltà con un Immobile davvero sotto tono. Stavolta non ha potuto nulla nemmeno il “mago” Luis Alberto che pur sfruttando il grave errore in fase di impostazione di Bremer (non nuovo a questo tipo di black out) non è riuscito a salvare i biancocelesti dalla terza sconfitta stagionale su quattro partite disputate.E’ stata una Juventus davvero convincente, quasi ai livelli dell’esordio contro l’Udinese.Con una coppia di questo tipo, Vlahovic-Chiesa, si può davvero tornare a pensare in grande.E pensare che in estate c’era qualcuno che voleva vendere a tutti i costi Dusan per fare cassa e portare Lukaku in bianconero. Sarebbe stato davvero imperdonabile e chi l’ha solo pensato dovrebbe fare un mea culpa in pubblico…Dove può arrivare questa Juve? Sicuramente, rispetto ai primi due anni dell’Allegri Bis, se la può (anzi se la deve) giocare sino in fondo.Poi se l’Inter, la squadra più forte (ed anche quella più in forma) del campionato, dovesse mantenere questo livello di rendimento ci sarà ben poco da fare per lo scudetto ma Allegri ha l’obbligo di crederci fino alla fine.Un’altra rincorsa abdicata ancor prima di iniziare non sarebbe davvero accettata.Con un Chiesa ritrovato e un Vlahovic così è tutto più facile.Per fortuna che, come ripetevamo sempre in estate, la formazione bianconera è riuscita a trattenere entrambi realizzando il miglior colpo di mercato della scorsa sessione di campagna acquisti.Altro che Lukaku!@stefanodiscreti