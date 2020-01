⭐️| Spettatore d'eccezione allo stadio Comunale di Sanremo!



L'ex centrocampista della #Juventus Claudio #Marchisio sugli spalti per assistere al match di #SerieD tra #Sanremese e #Caronnese

La partita di oggi tra, match valido per il campionato di Serie D, ha avuto uno spettatore d'eccezione: sugli spalti del Comunale di Sanremo, infatti, è stato immortalato l'ex bandiera della Juvecon i suoi due figli, Davide e Leonardo. Un'occasione per passare una domenica tranquilla con i familiari durante una gita fuori porta, lontani dal caos della caotica Torino, e per vivere un po' dell'atmosfera sana del calcio di Provincia, per chi del calcio sente ancora la maledetta mancanza.IL TWEET -