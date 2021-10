"Cristiano Ronaldo ha segnato in tre partite consecutive di Champions League con il Manchester United per la seconda volta, in precedenza ci era riuscito nel novembre 2007, stagione in cui ha vinto il trofeo con i Red Devils. Inevitabile."Insomma, un ruolino di marcia micidiale per CR7, che negli anni successivi si sarebbe acceso soprattutto nelle fasi a eliminazioni diretta (con risultati sensazionali).Nel mentre, anche la sua ex Juve ha vinto di misura negli ultimi minuti.