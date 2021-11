Sono i grandi campioni a rendere grandi le squadre oppure senza una squadra che li supporti anche i fenomeni latitano e non si rivelano determinanti?Sono vere tutt’e due le cose, ma il calcio è, appunto, prima di tutto uno sport di squadra. Messi, nell’ultimo Barcellona, non è bastato. Ronaldo ha fatto grande la Juve? Se vincere due scudetti di seguito significa lasciare un segno indelebile, allora sì: CR7 è stato fondamentale.Chi difendedicendo che certamente non era lui il problema della Juventus dovrebbe essere più preciso ovvero ricordare, invece, che era il problema di quella Juventus. Per farla breve: un lusso che la squadra non si poteva permettere e forse nemmeno così necessario se i campionati vinti di seguito, senza lui, furono sette.Vedremo cosa significherà, per lo United, il ritorno dell’astro portoghese, ora sugli scudi per i due goal rifilati all’Atalanta (comunque un pareggio, ma utile anche ricordare la fresca cinquina subita dal Manchester ad opera del Liverpool).E’ vero che il suo impatto ha prodotto 46,29 milioni di euro di nuovi incassi, ma i costi del suo arrivo rappresentano il doppio degli introiti a lui scrivibili.Nel complesso anche la performance azionaria delnon s’è giovata dell’ingaggio di un indiscusso campioneDa aggiungere, che - come ha detto Chiellini - tempi e modi del suo addio allanon hanno giovato: poteva farlo prima, non negli ultimissimi giorni di mercato, che hanno costretto la squadra a riparazioni frettolose. Basta tutto questo ad alimentare un grande rimpianto?