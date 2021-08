È la Juventus a fare notizia sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Non grazie all'annuncio ufficiale di Kaio Jorge, che in fondo il club bianconero ha già preso di fatto quindici giorni fa. Bensì per l'acquisizione già praticamente conclusa (mancano solo visite mediche e firma sul contratto) di Manuel Locatelli dal Sassuolo. ​È questo che ha scatenato i titolisti.

La Gazzetta dello Sport presenta il paginone "Juve, la regia è Loca", il Corriere dello Sport titola "Locatelli sì, che Juve!" mentre l'apertura di Tuttosport è "Locatelli! È ItalJuve"