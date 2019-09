Your browser does not support iframes.

Sono stati repentini, come sempre, i commenti a caldo via social dei giocatori della Juventus post-Atletico. La gara del Wanda Metropolitano ha lasciato amarezza in bocca tra le fila bianconere, con i giocatori che si sono trovati l'urlo di gioia strozzato in gola. Da Cuadrado, che si è detto arrabbiato, a Bonucci - fatalista, ma con grande voglia di rivalsa, passando per Pjanic che aspira alla perfezione, sono tanti i commenti che su Instagram danno voce ai protagonisti del match.



Sfoglia la GALLERY dedicata per vedere tutti i post dei giocatori della Juventus