Che PSV affronta la Juventus? La flessione di risultati in Eredivisie e la preoccupazione di Bosz

Redazione Calciomercato

Laaffronterà il PSV, martedì 11 febbraio, nella gara d'andata dei playoff di Champions League. Gli olandesi stanno vivendo un momento non felicissimo in campionato, costato l'aggancio in vetta da parte dell'Ajax, seppur la formazione di Eindhoven abbia ancora una partita in meno.Il PSV, che nell'ultimo turno non è andato oltre il pari contro lo Willem II, confermando un momento non propriamente felice: il prossimo avversario della Juve, infatti, ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite nella massima serie olandese. Un trend che preoccupa e non poco il tecnico Peter Bosz, il quale non ha fatto mistero della sua preoccupazione a due giorni dalla sfida con la Juve.

Le parole di Bosz dopo la partita con il Willem II

"La partita non è stata abbastanza buona e il risultato ne è la logica conseguenza. È chiaro che dopo la pausa invernale le cose non vanno bene, ma se faccio un confronto con la settimana scorsa è stata una partita completamente diversa. Non stiamo giocando come siamo abituati a fare, è lì che si blocca tutto il resto. Noi facciamo il nostro gioco da un anno e mezzo e prendiamo l'iniziativa ovunque, in UEFA Champions League, in Coppa e anche in campionato. Non è un fatto improvviso che squadre come il Willem II ci lascino fare il gioco, è stato così fin dall'inizio ed è quello che vogliamo. È il modo in cui lo affrontiamo, la precisione, le tante palle perse e le scelte logiche".