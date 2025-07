Che numero avrà David alla Juventus?

AFP via Getty Images



Quali numeri di maglia ha indossato David in carriera

La Juventus ha accolto Jonathan David, che firmerà un contratto quinquennale a sei milioni di euro più bonus. L'attaccante canadese dopo tante stagioni in Francia, al Lille, ha deciso che fosse il momento giusto per fare un salto. Ma quale numero di maglia indosserà alla Juventus? Ecco quali ha avuto nel corso della sua carriera.David sarà uno dei centravanti della Juventus anche se non è chiaro ancora chi saranno gli altri, vista l'incertezza legata a Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Nel corso della sua carriera, David ha indossato diversi numeri di maglia anche se negli ultimi anni ha sempre avuto la numero nove al Lille. Prima invece aveva indossato anche il 13, il 14 e il 19 mentre con il Canada ha il numero 10.

Alla Juventus attualmente la numero 9 è sulle spalle di Vlahovic, che però la Juve farà tutto per salutarlo in estate. Al momento la Juve non ha ancora deciso che numero affidare a David. Dipenderà probabilmente anche da ciò che succederà sul mercato, se Vlahovic andrà effettivamente via e chi arriverà come altro attaccante.