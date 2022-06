Nella fase di rinnovamento che la Juventus sta attraversando, un ruolo da protagonisti lo avranno i tanti giovani bianconeri che si sono messi in mostra negli ultimi mesi e che ora reclamano spazio. Per ovvi motivi non sarà possibile tenerli tutti nella rosa 2022/2023, ma la batteria di energia fresca non è indifferente. E porterà Allegri e la società a fare valutazioni attente, che certamente passeranno dal ritiro.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui profili più importanti:



Marley Aké - Se Allegri, come sembra, virerà definitivamente sul 4-3-3, le chance di permanenza del giovane francese con cittadinanza ivoriana (classe 2001) potrebbero aumentare.



Matias Soulé - Sull'argentino classe 2003 ci sono grandi aspettative. Allegri lo valuterà in ritiro, poi si deciderà il suo futuro.



Fabio Miretti - È quello che secondo Gazzetta ha al momento più possibilità di restare in rosa: Allegri ha avuto modo di apprezzarlo da vicino: "Bravo e affidabile".



Nicolò Fagioli - Il suo futuro si gioca su due tavoli: quello del rinnovo, con un accordo vicino. E poi sul campo, dove Allegri lo valuterà in ritiro e in tournée e Nicolò si giocherà le sue carte.



Nicolò Rovella - Alla Juve da un anno e mezzo senza aver mai vestito la maglia bianconera. Reduce da un'annata difficile anche per via degli infortuni, la sua permanenza a Torino non è scontata. Col Genoa in B, un eventuale prestito sarebbe sicuramente in Serie A.