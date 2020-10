Già decisivo con una doppietta in campionato contro il Digione, Moise Kean doveva ancora trovare il suo posto al sole in Champions League nel Paris Saint-Germain. L'allenatore Tuchel aveva detto che in Ligue 1 poteva dare tanto con la sua intensità, ma aveva espresso dubbi sulle sue potenzialità quando l'asticella si alza in campo europeo. Ed ecco che oggi nella trasferta turca del PSG contro l'Istanbul Basaksehir Kean ha giocato dall'inizio e ha pure deciso il risultato di 2-0 con un'altra doppietta: una girata di testa da corner e una fredda girata da pochi passi.