Tutti in semifinale! Serata perfetta per i bianconeri impegnati ieri nei quarti di finale di EURO 2020 e Copa America. Ad aprire le danze è stata la Spagna di Alvaro Morata, a seguire successo per l'Italia di Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi e infine per il Brasile di Alex Sandro e Danilo. Per tutti il percorso continua.Sono serviti i rigori alle Furie Rosse, che hanno avuto la meglio sulla Svizzera dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti e che ha retto fino al 120'. Spagna in vantaggio con l'autorete di Zakaria, pari svizzero con Shaqiri. Alvaro, titolare, in campo per 54 minuti. In semifinale la Spagna affronterà l'Italia in un derby bianconero. Successo 2-1 per la Nazionale guidata da Roberto Mancini, con Bonucci e Chiellini in campo per tutta la gara e autori di una prestazione di altissimo livello, e Chiesa titolare e sostituito al 91'. Di Barella e Insigne le reti azzurre, di Lukaku dal dischetto quella belga.Nella notte successo 1-0 del Brasile sul Cile in Copa America: rete decisiva firmata Paquetà, con Danilo in campo per tutta la gara. In semifinale la Nazionale Verdeoro troverà il Perù. Oggi tocca a Bentancur e Cuadrado in Colombia-Uruguay: in palio, anche per loro, l'accesso alla semifinale.