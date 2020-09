L'alternativa della Juve a Edin Dzeko, si chiama Luis Suarez: una pista decisamente più complicata perché l'uruguaiano ha un ingaggio di 15 milioni di euro netti e per venire in bianconero dovrebbe prima svincolarsi dal Barcellona. Un'ipotesi non scontata, perché secondo lo scenario presentato dal Chiringuito Tv non è esclusa la permanenza dell'uruguaiano al Barça: gli spagnoli al momento non riescono a soddisfare le richieste dell'Inter per Lautaro Martinez, che nei pensieri della dirigenza sarebbe il sostituto di Suarez; così, senza alternative valide, il giocatore rimarrebbe in Spagna e sfumerebbe così il sogno bianconero.