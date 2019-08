di Alessio Salerio

Il mercato in uscita in casa Juventus è bloccato e Maurizio Sarri non ha nascosto un'evidente preoccupazione nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla sconfitta in amichevole contro l'Atletico Madrid di sabato sera. Alcuni tra i rinnovi firmati negli scorsi mesi, per soddisfare le richieste degli allora pupilli di Massimiliano Allegri, stanno pesando e non poco sul futuro bianconero, con Fabio Paratici che sta faticando a piazzare alcuni tra i "pezzi grossi" di casa bianconera.



MAROTTA, 'REGALO D'ADDIO' - Il 12 agosto del 2019 è stato Beppe Marotta a lasciare uno tra gli ultimi "regali" alla Juventus con il rinnovo di contratto di Sami Khedira, dal 30 giugno del 2019 a quello del 2021, con tanto di adeguamento a 4 milioni di euro a stagione. Una sorta di promessa mantenuta, dopo che il tedesco aveva deciso di trasferirsi a Manchester United o Paris Saint-Germain, ma venne trattenuto a Torino perché i bianconeri non avevano il tempo utile per trovare un sostituto nel già risicato centrocampo a disposizione di Allegri. E oggi Khedira dovrebbe restare a Torino, dopo che in estate è stato a più riprese accostato all'addio: sfumate le piste che portano in Premier League, la Juventus non ha intenzione di perderlo a parametro zero, svincolandolo, mentre il tedesco rifiuta il trasferimento in altre realtà come il Fenerbahce, in Turchia.



E MANDZUKIC... - Nulla ha a che fare Marotta, invece, con il rinnovo di Mario Mandzukic, firmato nello scorso mese di marzo con un accordo allungato dal 30 giugno del 2020 al 2021, condito da un aumento d'ingaggio da 3.5 a 4 milioni di euro. Il rinnovo arrivò nonostante una parte del club fosse già opposta a un progetto tecnico come quello di Allegri, che qualche settimana dopo ha infatti lasciato la panchina della Juventus a Maurizio Sarri. E oggi i bianconeri devono risolvere il nodo legato al centravanti croato, che qualche giorno fa è stato a un passo dal trasferimento al Manchester United, prima che l'accordo saltasse per sua volontà nelle ultime ore prima del gong sul mercato di Premier League. Il pesante ingaggio frena Bayern Monaco e Borussia Dortmund dal chiudere l'affare low cost per rinforzare l'attacco e la Juventus ha un problema in più da risolvere, per liberare la rosa da quelli che Sarri considera esuberi.



