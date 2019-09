Your browser does not support iframes.

Juan Cuadrado è senz’altro l’uomo del giorno (insieme all’altro marcatore Blaise Matuidi) in casa Juventus dopo il rutilante pareggio per 2-2 in casa dell’Atletico Madrid. Il colombiano, schierato un po’ a sorpresa da Maurizio Sarri in sostituzione dell’infortunato Douglas Costa, ha segnato il primo gol del match con un tiro all’incrocio dei pali che ha mandato in visibilio i tifosi bianconeri ma anche la bella Melissa Botero, moglie del centrocampista e madre dei suoi due figli, che in una Instagram story ha dedicato a lui (e al buon Dio) un pensiero di ringraziamento. Nella nostra fotogallery conosciamo meglio l’affiatata coppia sudamericana.