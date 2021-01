Secondo La Gazzetta dello Sport si sta creando un asse Italia-Inghilterra-Francia che potrebbe far fuori la Juventus su un giocatore che i bianconeri seguono da tempo. Inter, Tottenham e Psg, infatti, stanno provando a mettere in piedi un triangolo di prestiti che porterebbe Eriksen di nuovo al Tottenham, Alli al Psg di Pochettino che ce l'ha già avuto agli Spurs, e Leandro Paredes, in Italia, all'Inter. Proprio l'argentino è un centrocampista che piace molto ai bianconeri, che si erano già interessati a lui ma se dovesse andare in porto questo giro di centrocampisti la Juve verrebbe beffata, ritrovandoselo anche come avversario.