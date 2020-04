Poco meno di quarantamila followers e un unico, grande, immenso amore: ecco Mel, cioè Melany. La Banca di cognome, ma chissà che presto non possa diventare la Signora Bentancur. I due, giovanissimi, fanno ormai coppia fissa da tantissimi anni. Praticamente, da quando Rodrigo era ancora al Boca Juniors e si apprestava a diventare un gran calciatore. Cinque anni insieme, oggi, che è pure il compleanno di Mel: i sorrisi di fatto si sprecano. "Cinque anni - ha scritto la ragazza nella foto pubblicata quest'oggi -. E un altro anno in cui ridiamo così, che ce ne siano tanti altri. Grazie per avermi fatto così tanto felice. Ti amo tantissimo".



I due spesso si ritraggono insieme, innamorati come il primissimo giorno. Ecco, nella nostra gallery, le loro migliori foto.