LA RISPOSTA DEL TIFOSO INTERISTA

Avrebbe dell'incredibile quanto è avvenuto pochi istanti fa nella puntata di Muschio Selvaggio, condotta da Fedez, con il rapper che è finito al centro di una gaffe clamorosa. Durante la trasmissione, Fedez ha aperto un dibattito sugli haters, mostrando il volto di un utente che sui social è denominato 'Davidone'. In realtà non si tratta altro chde di un profilo fake, dato che è un account immaginario, in cui viene utilizzata come immagine del profilo la foto di Wazza, noto tifoso interista e molto popolare su X.Tutto è nato durante l'incontro tra Milan e Frosinone, alla quale si erano recati Fedez e suo figlio Leone, che sono stati insultati da alcuni tifosi. Uno degli autori degli insulti sarebbe stato identificato e mostrato appunto nello schermo del cellulare di Fedez che però, si trattava appunto di un profilo inesistente. Per tutta risposta è arrivata la risposta via social del tifoso nerazzurro che è stato messo al centro di questo episodio: "Grazie a Fedez che non verifica le fonti, che mi mette alla pubblica gogna. Non è la sua faccia, ca**o è la mia", ha scritto il tifoso dell'Inter sul suo profilo X. Io adesso avrò paura a uscire di casa, perché chiunque mi incrocia potrebbe farmi del male. Come si risolve questa cosa qua?".