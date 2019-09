La Juventus è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio dopo due giorni di riposo. La novità è il ritorno parziale in gruppo di Marko Pjaca, l'attaccante croato tornato in bianconero dopo l'ultima stagione negativa in prestito alla Fiorentina con tanto di rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. In tanti si chiedevano che fine avesse fatto, l'attaccante croato manda messaggi positivi attraverso il suo profilo Instagram: "Essere tornato con la squadra" ha scritto in serata. Con uno sguardo concentrato che la dice lunga sulla voglia che ha di tornare in campo per dimostrare tutto il suo valore.