Che fine ha fatto Mancini dopo l'addio all'Italia? L'avventura infelice in Arabia

Getty Images

L'avventura di Mancini in Arabia Saudita

Un nome in particolare sta emergendo in queste ore come futuro allenatore dell a Juventus ed è Roberto Mancini, che, secondo Tuttosport, sarebbe in pole per prendere il posto di. Il tecnico italiano potrebbe arrivare già a stagione in corso visto che non è sotto contratto. Mancini, dopo l'addio alla Nazionale italiana, è approdato in Arabia Saudita come nuovo commissario tecnico.Un'esperienza durata poco più di un anno visto che nell'ottobre 2024 ha trovato l'accordo per l'addio. 14 mesi poco felici per l'allenatore che è stato eliminato negli ottavi della Coppa d'Asia dalla Corea del Sud. In totale, in 17 gare ufficiali 9 vittorie, 6 pari e 2 sconfitte. Ma in generale non c'è mai stata la scintilla tra i tifosi sauditi e il tecnico.

Perché Mancini è andato via dall'Arabia Saudita

Incomprensioni e scarsi risultati hanno portato alla separazione dopo appena più di un anno. Mancini è stato liquidato ricavando una grande somma economica. Da ottobre quindi è libero, senza contratto e in attesa della prossima squadra.