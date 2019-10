Che fine ha fatto Milos Krasic? A raccontarlo è Calciomercato.com: una meteora alla Juve e un presente... da disoccupato. CM spiega: "Le ultime notizie parlavano di un possibile ritorno al Vojvodina, club nel quale è cresciuto: Krasic si è allenato con la sua ex squadra, anche se il suo futuro resta incerto. A 34 anni è finito nell'oblio ed è ormai un quasi ex giocatore". Sono lontani i tempi bianconeri, pure quelli delle incomprensioni con Antonio Conte: "Non so perché Conte mi abbia mandato via, ha preferito Lichsteiner a me", l'ultima polemica velenosa, che il buon mister dell'Inter si è fatto chiaramente scivolare addosso. Altro che nuovo Nedved...