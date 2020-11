C'è un caso in casa Juve. Sempre lo stesso: Sami Khedira. Tra uno stop e l'altro, un'assenza per le Nazionali e un infortunio, c'è chi alla Continassa si allena ormai regolarmente agli ordini di Andrea Pirlo. Per quanto tra gli aspetti che non cambiano e non sono destinati a cambiare, c'è anche il suo restare assolutamente fuori dal progetto, il tedesco non è completamente fuori rosa. Non è nemmeno fuori lista serie A, l'esclusione sulla carta è solo dalla Champions. Nei fatti, Khedira non rientra nei piani della Juve e anche in condizioni di emergenza Pirlo non ha potuto contare su di lui. Ma intanto si allena, lo strano caso in casa Juve.