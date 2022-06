Che fine ha fatto Kaio Jorge? Il giovane attaccante brasiliano è ancora alle prese con il lungo percorso di recupero dall'infortunio patito nei mesi scorsi, che con tutta probabilità lo terrà impegnato ancora per diversi mesi. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l'idea della Juve è quella di farlo lavorare in tranquillità per ritrovare la migliore condizione, per poi cercargli una nuova sistemazione in prestito a gennaio.