Che fine ha fatto Federico Chiesa? I tifosi del Liverpool lo prendono di mira e il suo futuro potrebbe essere in Italia

Che fine ha fatto Federico Chiesa?

Federico Chiesa, i numeri in Premier League

Partite giocate: 3

Da titolare: 0

Minuti medi a partita: 12

Goal: 0

Assist: 0



Federico Chiesa, i numeri in Champions League

Partite giocate: 3

Da titolare: 1

Minuti a partita: 35

Goal: 0

Assist: 0



Federico Chiesa, dove può essere il suo futuro?

Che fine ha fatto Federico Chiesa? Domanda che riecheggia tra i tifosi della Juventus dopo la sua cessione in estate al Liverpool negli ultimi giorni di mercato dopo essere stato messo fuori rosa dal tecnico Thiago Motta. Chiesa è stato ceduto per € 12 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni. Cessione definitiva quindi, prima di una parabola discendente.L'ex attaccante bianconero è finito nel mirino dei suoi nuovi tifosi. C'è persino chi ironizza dicendo che guadagna 140 mila sterline a settimana per avere un abbonamento in prima fila (riferendosi alla panchina). A dimostrazione di quanto il classe 1997 non si sia ambientato in Premier League.Come dimostrano i numeri quindi il trascorso in Premier League dell'esterno sembra quasi essere fallimentare. Addirittura qualora i Reds vincessero il massimo campionato inglese potrebbe non ricevere la medaglia. Da regolamento infatti riceve il riconoscimento soltanto chi ha almeno 5 presenze. Federico oggi ne ha 3. Per evitare una minusvalenza dovrà cedere l'ex Juve per una cifra superiore agli 11,25 milioni. Su Chiesa oggi come riferisce Calciomercato.com c'è l'interesse di, ma attenzione





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui