Massimilianoè stato recentemente promosso a nonno per la seconda volta! Ieri, all'ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo, il secondogenito di Valentina, la figlia dell'ex tecnico della Juventus. Questo arriva dopo la nascita di Filippo, il primo nipotino di Allegri, avvenuta nel febbraio 2023. Un momento felice per la famiglia Allegri, che accoglie un nuovo membro con grande gioia.La notizia della nascita di Edoardo ha suscitato un’ondata di felicità tra i tifosi e gli amici di Massimiliano Allegri, noto non solo per i suoi successi professionali, ma anche per il suo affetto verso la famiglia. Con due nipoti ora a far parte della sua vita, l'ex tecnico bianconero avrà sicuramente ancora più motivazioni sia dentro che fuori dal campo.