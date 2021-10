Il giornalista Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato di Federico Chiesa: "È un errore non mettere Chiesa tra i 30 candidati al Pallone d’Oro. Qual è il suo ruolo? Il compito di Mancini con Allegri è di metterlo nella posizione perfetta per fargli fare 30 gol a stagione. Nel 4-3-3 può partire da sinistra per avere il destro per tirare. Ma può fare anche il centravanti".