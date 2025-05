Che differenza c'è tra Club World Cup e Mondiale per Club?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Il 2025 sarà l'anno in cui ci sarà il primoorganizzato dalla FIFA, che si disputerà ogni quattro anni e vede 32 squadre provenienti da tutto il Mondo partecipare, suddivise da 8 gironi da quattro squadre e poi successivamente le fasi ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi. Una competizione che non sostituisce però il "vecchio" Mondiale, o meglio, l'International Cup, vale a dire la rinnovata Coppa Intercontinentale.L'International Cup - la vecchia e rinnovata Coppa Intercontinentale - è una nuova competizione per club che sostituisce il vecchio Mondiale per Club. Ha cadenza annuale e la detentrice in carica è il Real Madrid. La nuova Coppa Intercontinentale in realtà è un Mondiale per Club a eliminazione diretta: i campioni d’Europa attendono in finale la squadra capace di superare diversi turni preliminari. Prima di arrivare al match decisivo infatti si passa per lo spareggio Coppa Africa-Asia-Pacifico, per la Coppa Africa-Asia-Pacifico, il Derby delle Americhe e la Challenger Cup.