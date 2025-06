Che cosa ha detto Trump su John Elkann

AFP via Getty Images

Le parole di Trump su John Elkann

Non sono passate inosservate le parole che, presidente degli Stati Uniti d'America, ha rivolto a, "numero uno" di Stellantis e amministratore delegato di Exor, presente quest'oggi insieme allaall' incontro nello Studio Ovale alla Casa Bianca a poche ore dal match del Mondiale per Club tra i bianconeri e l'Al-Ain. "Penso che lo conosciate tutti, è un uomo che ha fatto un lavoro incredibile nell'industria automobilistica", ha detto Trump.A seguire il Tycoon si è anche informato sulla sfida in programma tra poche ore, nel cuore della notte italiana, con lo stesso Elkann che gli ha spiegato brevemente come nella nuova competizione in corso negli USA, organizzata dalla FIFA di Gianni Infantino, siano coinvolte le migliori squadre del mondo. Scambi e immagini che sono presto diventati virali, scatenando anche ironie e commenti divertiti tra i tifosi bianconeri ma non solo.