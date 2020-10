"PCR IS BULLSHIT". Cristiano Ronaldo non usa mezzi termini e si scaglia contro il tampone, aggiungendo: "Sto bene, mi sento bene. Il tampone è una cazzata. Forza Juve". Ma che cos'è questo PCR? E' il tampone oro-faringeo che evidenzia il materiale genetico del virus Covid-19. Una tecnica molto accurata, che permette di evidenziare anche la minima parte del virus. Il metodo PCR, che significa Polymerase Chain Reaction, consente di prendere il materiale genetico del virus, individuare segmenti specifici di geni che solo il virus ha e moltiplicarli in modo tale che possano essere identificati e misurati. Se il virus è presente si aumenta esponenzialmente la sua concentrazione, il che lo rende più rilevabile. Sono tamponi che danno risultati in 4/6 ore.