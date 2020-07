La Juventus si muove per rinforzare la difesa: con Chiellini e Demiral che tornano da lunghi infortuni e Rugani sempre in bilico, i bianconeri hanno messo gli occhi su David Alaba del Bayern Monaco per il quale, secondo quanto riporta la stampa inglese, Paratici sta preparando una prima offerta. Il difensore non ha ancora rinnovato il contratto col Bayern Monaco in scadenza nel 2021 e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato low cost. Occhio però alla concorrenza, però: Alaba piace anche all'Inter e in Premier League al Manchester City.