Lionel Messi e la Juventus, un matrimonio che sembrava impossibile finché dalla Francia non sono arrivate conferme che i contatti tra un rappresentante del club bianconero e il papà del fuoriclasse argentino ci sono stati. Certo, tra il dire e il fare c'è di mezzo davvero il mare: tra l'ingaggio mostruoso che richiederebbe e la concorrenza di altre grosse società come Paris Saint-Germain e soprattutto Manchester City, la prospettiva di vedere realmente Messi a Torino sembra davvero un sogno... ma sognare non costa nulla (anche perché mentre scriviamo si avvicina la notte, il momento dei sogni per definizione) e su Twitter si sono scatenate le due opposte linee di pensiero: dai fiduciosi che iniziano a diffondere fotomontaggi con Messi e Ronaldo insieme con la maglia bianconera, a chi minimizza queste voci derubricandole, per l'appunto, a sogni impossibili.

