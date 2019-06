Come riporta Sky Sport, i colpi della Juve non si limitano ai top players: dal Pescara arriva il classe 2003 Leonardo Cerri, centravanti di prospettiva alto quasi 2 metri. L'attaccante, in abruzzo dal 2017, ha giocato anche all'Unicusano Fondi, prima di essere prelevato proprio dal club biancoazzurro. Un colpo che non scalda gli animi, nei giorni caldi dell'attesa di De Ligt e Rabiot, ma che aggiunge un tassello importante nel settore giovanile.