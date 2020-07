1









Che bordata di Arthur. Il suo messaggio - "Non mi sarà mai tolta la passione" - ha un indirizzo ben preciso: il Barcellona. E' ancora furioso per il trattamento ricevuto dal Barça e dai suoi dirigenti, così come per le esclusioni di Setién che non gli sono piaciute. Si è sentito messo alla porta e costretto ad andare via quando si trovava bene, senza colpe ma solo perché unica plusvalenza realizzabile. Ecco perché arriverà a Torino dopo la metà di agosto con la voglia di smentire chi lo ha fatto fuori dal Barcellona.



Inoltre, scrive calciomercato.com, il mercato bianconero a centrocampo non finisce qui: il ds Paratici tra fine agosto e settembre preparerà almeno un altro acquisto in quel reparto da cambiare e ringiovanire, dove è mancata troppo spesso continuità e qualità in questa stagione. Fredda la pista Tonali, Pogba è lontano, Zaniolo blindato: occhio alle sorprese, ma di certo la Juve a centrocampo ha ancora intenzione di intervenire.