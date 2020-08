La Juventus non ha mollato la presa su Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano del Chelsea che i bianconeri vorrebbero o per alternarsi ad Alex Sandro o per sostituirlo in caso di offerta importante per l'ex Porto. Da Londra arriva un "assist" da parte dei Blues, che secondo il Times in quel ruolo stanno chiudendo l'acquisto di Ben Chilwell dal Leicester. Se dovessero prendere il terzino inglese, potrebbero dare il via libera alla cessione di Emerson; occhio, però, anche alla concorrenza dell'Inter.