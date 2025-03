Che allenamento ha fatto oggi la Juventus? Il report

Getty Images

Anche oggi la Juventus, almeno, coloro che sono rimasti, si sono allenati alla Continassa agli ordini del tecnico Thiago Motta. Questo il report dal sito ufficiale Juventus:"Anche nella mattinata di oggi, il gruppo, fatta eccezione ovviamente per i Nazionali si è ritrovato alla Continassa per continuare la preparazione.Una sessione, quella di oggi, dedicata prevalentemente al lavoro atletico, che però ha anche previsto l’utilizzo del pallone. Nel weekend, ovviamente, non si gioca, e il gruppo usufruirà da domani a domenica di tre giorni di pausa, per ritrovarsi poi lunedì e iniziare a focalizzare il ritorno in campo in Serie A, sabato 28 alle 18 contro il Genoa".