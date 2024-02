Alcaraz: la frase sul futuro

Appuntamento alle 18.30 e successivamente nell'immediato post partita, direttamente da San Siro con Andrea Menon.

Jason, DS del Southampton, nel comunicato stampa ufficiale sulla cessione di"Permettere a Charly di partire in prestito è stata una decisione su cui stavamo riflettendo da tempo. Considerando i centrocampisti che abbiamo a disposizione e il tempo di gioco di Charly, volevamo dargli la possibilità di acquisire preziosa esperienza in uno dei migliori campionati d'Europa".Ancora Wilcox, così nel comunicato ufficiale di commiato del club inglese: "La Juventus è un club enorme e siamo convinti che questo trasferimento offrirà al ragazzo l'opportunità di crescere e poi tornare per avere successo al Southampton".Futuro dunque già deciso? Alcaraz ha una cifra di riscatto molto alta, intorno ai 50 milioni. Servirà una super cessione per confermarlo.OR torna LIVE! Doppio appuntamento: speciale Inter-Juventus nel pre e post partita de IlBianconero.