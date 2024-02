Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della, Carlosha parlato anche di Massimiliano. Ecco il suo commento: "Il mio carattere da quando ne ho memoria è che non mi piace perdere, neanche in allenamento. Sono competitivo, voglio sempre vincere, voglio risultati, trionfi. Questa è la mia attitudine. Il mister mi chiede di giocare, stare tranquillo, fare ciò che so fare perché questo mi ha portato qui. Sento la fiducia e cercherò di dimostrargli che è ben riposta".E sull'incontro con capitan: "Sapevo che venendo qui alla Juve non avrei avuto compagni argentini. Ma sapevo di Danilo, Bremer, Alex Sandro. Magari loro avrebbero saputo lo spagnolo. Danilo mi ha chiesto come mi sentivo, gli ho detto che ero nervoso. Mi ha confortato, mi ha detto di essere tranquillo, la squadra è come una famiglia ed è ciò che ho vissuto sulla mia pelle. Mi stanno coinvolgendo, parlano con me, va tutto bene".