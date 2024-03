Alcaraz-Juventus, riscatto sempre più lontano

Meno partite, più paghi. E più paghi, più l'investimento prende una piega particolare.. Il centrocampista argentino è stato pagatoe la cifra potrebbe persino alzarsi in questo momento. Tutto dipenderà da determinati risultati, soprattutto legati al minutaggio e alle presenze del giocatore.La, secondo quanto recita il comunicato ufficiale , potrebbe pagare 1,9 milioni in più se non dovesse raggiungere i target fissati - in fretta e furia - dai dirigenti in sede di trattativa con il Southampton. Un problema non da poco. E un riscatto che, senza ulteriori controprove del campo, rischia di frantumarsi in mille pezzi.Così, la storia tra Charly e la Juventus rischia di durare qualche mese appena, il tempo di un paio di comparsate, una partita da titolare, e chissà cosa arriverà tra circa un mese.Certo, i 49,5 milioni - oltre i quasi 6 che la Juve potrebbe spendere complessivamente per il solo prestito - alla voce riscatto restano tanti. Pure troppi.Alcaraz, inevitabilmente, si allontana dal riscatto.