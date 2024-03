Stando a La Gazzetta dello Sport, l'eventuale permanenza di Carlosallanella prossima stagione dipende anche dalle sorti del. Al momento, infatti, la squadra inglese è a 9 punti dal Leicester secondo, e le possibilità di promozione diretta in Premier League dallasono comunque diminuite da gennaio, anche se quasi certamente arriveranno i playoff. Se i Saints dovessero restare nella Serie B inglese, difficilmente il centrocampista argentino tornerebbe alla base e, a meno di offerte importanti, potrebbe ripartire di nuovo in, una formula potenzialmente gradita alla Juve che in tal modo potrebbe evitare di versare l'importante cifra stabilita a suo tempo per il riscatto (poco meno di 50 milioni di euro).