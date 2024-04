Juve, cosa succede con Alcaraz

Carlossi gioca il futuro in due mesi. Dimenticato l'infortunio e tornato in campo nel finale del match di Coppa Italia contro la Lazio, ora il giovane centrocampista argentino spera di avere l'opportunità di ritagliarsi un po' di spazio per convincere laa trattenerlo, consapevole dello sforzo economico che il club dovrebbe affrontare.Il riscatto dal, infatti, era stato fissato a 49,5 milioni di euro, ma secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri potrebbero fare un tentativo per rinnovare ilper un'altra stagione. Alcaraz, da parte sua, non ha dubbi: vuole restare a Torino e "lottare" per essere protagonista. Tuttavia le cinque presenze collezionate finora, di cui solo una da titolare contro il Napoli per un totale di 179 minuti, non possono bastare, motivo per cui Charly dovrà fare di tutto per mettersi in mostra.