Juventus, la nuova offerta al Southampton per Alcaraz

Alcaraz, nuovo prestito alla Juve?

L'entusiasmo dei tifosi intorno aè tanto, nonostante ancora si sia visto pochi minuti in campo. Lo dimostra il fatto che nell'allenamento aperto alla Continassa, il centrocampista argentino è stato tra i più applauditi, al pari dei big come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Alcaraz è stato protagonista nelle prove di 4-3-3 fatte da Allegri ma a prescindere dal ruolo e la posizione in campo, al classe 2002 restano circa tre mesi per convincere tutti all'interno del club bianconero.Il potenziale c'è e si è intravisto anche nelle prime giocate con la maglia della Juve; per restare a Torino anche nella prossima stagione servirà molto di più però, a cominciare dal riuscire a guadagnarsi spazio e un ruolo da protagonista nell'ultimo scorcio di campionato e nelle battute finali di Coppa Italia. Landrebbe (andrà) rivisto come scrive calciomercato.com. La cifra del riscatto, fissata a 49,5 milioni ma che potrebbe anche salire, è infatti fuori portata. Allo stesso tempo, l'investimento che la dirigenza ha fatto per portarlo subito a Torino, pagando 3,7 milioni (più altri eventuali bonus) per un prestito di soli 4 mesi, dimostra come il club creda nel ragazzo.Laallora pensa già a come poter muoversi per trovare un'intesa con il Southampton. L'idea è di proporre ì un nuovo accordo al Southampton, che potrebbe anche passare da un rinnovo del prestito per ridisegnare le cifre del riscatto e magari imporre un obbligo condizionato. Toccherà al Southampton decidere se accettare o meno. Con quel fattore Matias Soulé sul piatto, determinante almeno quanto la promozione in Premier dei Saints, attualmente quarti ma ad appena 2 punti dal pass per il salto di categoria diretto.