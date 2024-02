Per affrontare il problema dell'indice di liquidità, la Juventus ha pianificato di iniziare il pagamento della somma prevista per il prestito dia partire da luglio. Nel frattempo, il Southampton si assumerà l'onere completo dell'ingaggio del giocatore. Questa strategia consentirà alla Juventus di gestire in modo più efficace il proprio flusso di cassa, consentendo al contempo al Southampton di beneficiare dell'apporto del giocatore senza ulteriori oneri finanziari per la Juventus fino al prossimo trimestre. Tale accordo dimostra la capacità della Juventus di adottare soluzioni creative per soddisfare le esigenze finanziarie e operazionali, garantendo nel contempo un impatto positivo sul campo di gioco.