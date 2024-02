Nel cuore della notte tra martedì e mercoledì, si è concretizzata una trattativa che ha visto l'arrivo a Torino di, giovanedi ventun anni proveniente dal Southampton. Questa operazione è stata resa possibile grazie a una creativa manovra finanziaria. Inizialmente, il club inglese, impegnato nella lotta per il ritorno in Premier League dalla Championship, era determinato a cedere Alcaraz solo attraverso una vendita definitiva, richiedendo circa 16 milioni di euro, corrispondenti al prezzo pagato al Racing Avellaneda per l'acquisto del giocatore nel gennaio del 2023.La trattativa è stata lunga, ma alla fine le parti hanno trovato un accordo che, oltre agli aspetti finanziari, ha soddisfatto le esigenze fondamentali di entrambi i club: offrire al giocatore la possibilità di guadagnare più spazio in campo e visibilità (dal punto di vista del Southampton) e rinforzare una zona deficitaria numericamente della rosa (dal punto di vista della Juventus).