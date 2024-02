Juve, le parole di Giuntoli su Alcaraz

Juve, il futuro di Alcaraz

Rispetto ad altri compagni è stato sicuramente più attivo e "vivace", poi è chiaro che nel quadro di una prestazione generale tanto deludente la sua prova non possa risultare sufficiente. Charly, complice l'infortunio di Adrien Rabiot, ha avuto più spazio del previsto nel match di oggi della, e ha finito per essere protagonista anche di fronte alle telecamere.E questo sia in prima persona -[...]. Gioco praticamente in tutte le posizioni in mezzo al campo, mi piace stare anche dietro l'attaccante perché posso arrivare vicino alla porta", le sue parole nel post partita - sia nelle dichiarazioni di Cristiano, che ha colto l'occasione per la prima volta di raccontare la trattativa per il suo ingaggio a gennaio dal Southampton: "Avevamo l'esigenza numerica di mettere un ragazzo che non disturbasse l'andamento del gruppo" ha spiegato il dirigente bianconero.Siamo contenti del ragazzo, è appena arrivato e deve fare esperienza. Sappiamo della sua qualità, abbiamo fatto un'operazione light, corretta economicamente e dal punto di vista sportivo. Non avevamo esigenza di un titolare ma di aumentare il numero dei ragazzi in rosa".Una trattativa improvvisata sul gong della sessione di compravendite, in sostanza, dopo che la Juve aveva sondato a lungo il mercato alla ricerca di possibili occasioni per rinforzare almeno dal punto di vista numerico un reparto rimasto inaspettatamente orfano di Paule Nicolò, che a inizio stagione erano considerati due pilastri. La sensazione, dunque, ad ascoltare le parole di Giuntoli, è cheNel frattempo, Charly non ha alternative: d'ora in avanti dovrà sfruttare al massimo ogni occasione che gli sarà concessa per dimostrare il suo valore e convincere la Juve a puntare con forza su di lui anche per la prossima stagione. La prima, nell'immediato, dovrebbe arrivare già domenica contro il, quando con tutta probabilità Massimiliano Allegri non potrà contare su Rabiot.