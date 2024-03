Napoli-Juventus, Alcaraz non convince

. Charlynon ha brillato nel match di ieri sera tra, in cui ha avuto l'occasione di scendere in campo dal primo minuto in uno stadio che - ancor più a un argentino - evoca ricordi di grande calcio. La stoffa, in realtà, sembra anche esserci. Perché il classe 2000, come già si diceva prima di vederlo all'opera, è effettivamente ciò che mancava al centrocampo bianconero, con la sua propensione a giocare fronte alla porta e a pensare in verticale, ma la sensazione è che si sia di fronte a un giocatore ancora acerbo, che peraltro non ha nemmeno il tempo di crescere e mettersi in mostra con calma, perché alla Continassa una decisione su di lui la si dovrà prendere tra pochi mesi.Nella partita di Alcaraz c'è anche l'assist per il gol di Federico. Ma l'altro lato della medaglia offre un'occasione fallita dopo pochi minuti di gioco, insieme a una certa difficoltà in fase difensiva e a diversi errori tecnici, che finiscono inevitabilmente per pesare sul giudizio di una prestazione che fatica ad arrivare alla sufficienza.Da capire se basterà alla Juventus per puntare su di lui con convinzione, memori del fatto che con ilsi è concordato un esborso da quasi 50 milioni di euro.