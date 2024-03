Come cambia il centrocampo senza Alcaraz

Obiettivo: recuperare. Adesso più di prima, anche perché l'infortunio diha sconvolto un po' i piani di Allegri, che avrebbe volentieri ridato il posto da titolare al centrocampista argentino. Bene: così non sarà, e ora non occorre fasciarsi la testa, a ogni necessità deve corrispondere obbligatoriamente una virtù.Ecco: quale? Intanto, lo statunitense.Non sembra intenzionato a cambiare, almeno per ora,. In mezzo, di uomini e soluzioni ce ne sono:torna a pieno regime, nel caso anchepuò giocare lì, oltre ai puri di ruolo comeE Rabiot? Ancora a parte, ancora lontano dai compagni. Non recupera per l'Atalanta, ma proverà a farlo per la prossima con il Genoa. Un passo alla volta.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.