Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo giocatore della Juve, Charly Alcaraz, si è soffermato anche su quelle che sono state le sue esperienze passate."Al Racing è stato un debutto importante, grande club argentino e sono contento di essere passato da lì. Sia al Racing che in Inghilterra ho potuto giocare con grandi persone, ho imparato tantissimo e sono cresciuto dal punto di vista fisico. Sono arrivato a una grande squadra preparato, anche al Southampton ho lavorato bene. Fin dal Racing ho lavorato tanto. Mi sento pronto, diciamo. Come detto, so che le aspettative sono alte e sono contento di provare a soddisfarlo".