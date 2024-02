Il nuovo centrocampista della Juve, Charly Alcaraz, si è presentato ai tifosi bianconeri nella conferenza stampa che si è svolta nella giornata di oggi. Tra i tanti temi analizzati dall’ex Southamtpon, c’è anche quello riguardante il suo approccio avuto con Massimiliano Allegri.“Il mio carattere da quando ne ho memoria è che non mi piace perdere, neanche in allenamento. Sono competitivo, voglio sempre vincere, voglio risultati, trionfi. Questa è la mia attitudine. Il mister mi chiede di giocare, stare tranquillo, fare ciò che so fare perché questo mi ha portato qui. Sento la fiducia e cercherò di dimostrargli che è ben riposte”.