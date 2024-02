Durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus,ha affrontato il delicato argomento della cifra messa in conto dalla società bianconera per l'acquisto a titolo definitivo del suo cartellino. L'argentino, giunto a Torino dal Southampton nel mercato di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha espresso tranquillità e fiducia nel suo futuro.Interpellato sul costo del suo riscatto, fissato intorno ai 50 milioni di euro, Alcaraz ha risposto con serenità: "Non mi fa paura... Il tema del prezzo lo vedremo col passare del tempo. Io voglio giocare bene, chissà il prezzo potrebbe essere giusto oppure no. Dipenderà da cosa farò in campo, vedremo ma io sono tranquillo e penso solo a giocare bene".Queste parole riflettono la mentalità concentrata e professionale del giovane calciatore, il quale dimostra di essere consapevole dell'importanza di mettere in mostra le proprie capacità sul campo e di lasciare che le prestazioni parlino per lui.Nel comunicato ufficiale della Juventus riguardante l'acquisto di Alcaraz, si specifica che il club ha raggiunto un accordo con il Southampton Football Club per il prestito temporaneo del giocatore fino al 30 giugno 2024, a fronte di un corrispettivo iniziale di €3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di €0,2 milioni. Inoltre, è prevista la possibilità per la Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, per una cifra pattuita pari a €49,5 milioni, pagabili in tre esercizi. Questo importo potrebbe essere aumentato in base al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi nel corso della durata del contratto con il giocatore.